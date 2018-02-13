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В Самаре найден труп голого мужчины с ножевыми ранениями

Вчера, 22:10

Вчера, 12 февраля, днём в Промышленном районе Самары в одной из квартир многоэтажного дома на улице Металлистов было найдено мёртвое тело голого мужчины с ножевыми ранениями груди. Считается, что к убийству может быть причастен хозяин жилья, где лежало тело.

По предварительной информации считается, что личность погибшего не известна. Самарские оперативники во время проверки на месте убийства высинили, что именно 44-летний хозяин квартиры, где и нашли труп, может быть причастен к убийству. Специалисты считают, что скорее всего он зарезал своего гостя-товарища, которому на вид около 35 лет, во время застолья и распития алкогольных напитков, а также дальнейшей ссоры.

СУ СК по Самарской области по факту данного преступления уже возбудила уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемого хозяина квартиры уже задержали. Сейчас ему выбирают дальнейшую меру пресечения. Примечательно, что у него правоохранители изъяли холодное оружие в виде ножа. В наше время оперативники продолжают своё расследование.


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