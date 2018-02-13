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В Новосибирской области пенсионер зарубил приятеля и поджёг его дом

Вчера, 20:55

В Новосибирской области 62-летнего местного жителя задержали по подозрению в жестоком убийстве односельчанина. По версии следствия, мужчина разделался с приятелем при помощи топора, а затем попытался сжечь его тело, устроив пожар в доме убитого.

Правоохранители установили, что в день убийства два знакомых распивали спиртное дома у 56-летнего жителя посёлка Петровский. В ходе застолья между односельчанами возникла ссора, во время которой гость схватился за топор и нанёс им несколько ударов по голове хозяина. Травмы оказались смертельными. Испугавшись ответственности, убийца решил скрыть следы преступления и устроил поджёг в жилище погибшего. Пожар заметил сосед, который забежал в дом и вытащил наружу труп убитого. Вскоре вызванные на место сотрудники полиции вышли на след предполагаемого преступника и задержали по подозрению в убийстве приятеля погибшего.

Ранее мы писали, что в Воронежской области молодой человек зарубил бабушку топором, а затем закопал ее труп под опилками в сарае.


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