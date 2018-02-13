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В Орле в смерти экс-полицейского во время БДСМ-игр обвиняют его девушку

Вчера, 20:46

По данным СМИ, в смерти экс-полицейского во время оккультных БДСМ-игр обвиняют его девушку. Инцидент произошел в Орле в квартире на улице Бурова.

Соседи парочки рассказали журналистам, что молодые люди активно практиковали в интимном плане БДСМ-направление. После смерти 24-летнего бывшего полицейского на его странице в сети стали появляться различные оккультные символы, опубликованные неизвестными. На 21-летнюю девушку вовсе пользователи напали, обвиняя в убийстве парня.

Предположительно, во время секса девушка, лаская своего парня в стиле БДСМ, заигралась и задушила его. После она испугалась и решила избавиться от тела, как она сообщала в первичных показаниях следствию. Изуродованный труп жителя Орла нашли 11 февраля в квартире, расположенной на улице Бурова. На данный момент подозреваемая находится в психиатрической клинике, у нее обнаружили заболевание.


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