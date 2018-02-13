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В Башкирии похитили и забили до смерти мужчину

Вчера, 19:30

В Стерлитамаке республики Башкирия задержали двух местных жителей, которых подозревают в похищении и убийстве 30-летнего мужчины. По версии следствия, подозреваемые похитили и хладнокровно забили до смерти свою жертву.

Правоохранители установили, что потерпевший издевался над своей сожительницей, регулярно совершал кражи её личного имущества. Девушка попросила о помощи своего бывшего молодого человека, который приехал к ней домой со своим приятелем. Двое гостей набросились на обидчика хозяйки квартиры, избили его и силой затолкали в автомобиль. Впоследствии злоумышленники забили до смерти похищенного ими гражданина, а его тело спрятали на территории одного из местных садовых товариществ. Разоблачить убийц помогла соседка, которая стала случайным свидетелем похищения и сообщил об увиденном в полицию.

Ранее мы писали, что в Подмосковье на глазах у прохожих похитили человека.


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