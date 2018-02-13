В Петербурге обнаружили притон с азиатками в квартире

Сегодня, 15:46

Петербургские полицейские обнаружили и закрыли притон в квартире. В нем за деньги продавали свое тело россиянка и азиатки.

В результате проверочного рейда сотрудники полиции выявили в квартире, расположенной в доме на улице Софийская, притон. Своим телом там торговали одна россиянка и две уроженки Средней Азии. Против них возбуждено уголовное дело за занятие проституцией и несоблюдения правил пребывания в России иностранных лиц.

Также в квартире находились охранник и администратор данного "домашнего заведения". Они получат свои сроки заключения за получение прибыли от занятия проституцией.

Протоколы были составлены уже после отправки нарушителей в отделение.