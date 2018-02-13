VistaNews.ru


В Петербурге обнаружили притон с азиатками в квартире

Сегодня, 15:46

Петербургские полицейские обнаружили и закрыли притон в квартире. В нем за деньги продавали свое тело россиянка и азиатки.

 В результате проверочного рейда сотрудники полиции выявили в квартире, расположенной в доме на улице Софийская, притон. Своим телом там торговали одна россиянка и две уроженки Средней Азии. Против них возбуждено уголовное дело за занятие проституцией и несоблюдения правил пребывания в России иностранных лиц.
Также в квартире находились охранник и администратор данного "домашнего заведения". Они получат свои сроки заключения за получение прибыли от занятия проституцией.
Протоколы были составлены уже после отправки нарушителей в отделение.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.