Под Арзамасом женщина с двумя спутниками до смерти побили знакомого

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Под Арзамасом женщина с двумя спутниками до смерти побили своего знакомого. Труп они закопали неподалеку от дома на приусадебной территории.

Сообщение сделано пресс-службой регионального СК. По предоставленной информации, преступление раскрыли при расследовании дела, касающегося исчезновения 42-летнего местного жителя.

По версии следствия, преступление произошло в прошлом году 1 октября в посёлке Выездное. Там компания из трёх мужчин и женщины распивала спиртное.

В ходе застолья пострадавший чем-то её оскорбил. Тогда двое других собутыльников, которым было 58 и 51 год, набросились на него. Не отстала от них и сама обиженная.

Когда они увидели, что избитый ими мужчина уже не дышит, они решили спрятать труп. После этого они совместно закопали его на приусадебной территории.

Арест подозреваемых произошёл 11 февраля. Труп направлен на проведение судебно-медицинской экспертизы.