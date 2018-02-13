В Магадане пьяный мужчина убил ножом своего приятеля

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12 февраля в доме на улице Марчеканской в городе Магадан в компании из двух женщин и двух мужчин возник конфликт, после которого один мужчина нанес другому смертельные ножевые ранения.

От глубокой раны он сразу скончался. На момент гибели ему было 40 лет.

Мужчину, который убил приятеля, задержала полиция. На месте происшествия был проведен осмотр, орудие убийства было найдено и изъято у хозяйки дома. Все свидетели допрошены. В данный момент идет процесс по сбору и подкреплению доказательств к делу.

Преступнику грозит лишение свободы.

Раннее сообщалось, что 8 февраля в посёлке Яковлево состоялся инцидент с ножом. Трое мужчин в нетрезвом состоянии устроили драку, в результате которой был убит человек. Один из гостей в перепалке схватился за нож и ударил ним своего товарища несколько раз. Пострадавший скончался на месте до прибытия медицинских работников.