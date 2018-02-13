В Нижнем Новгороде сотрудник компании мобильной связи продал данные абонентов

Сегодня, 14:31

В Нижнем Новгороде состоится суд над бывшим сотрудником одной из компаний мобильной связи. Его обвиняют в продаже конфиденциальной информации абонентов.

Как известно, обвиняемый работал в одной из компаний сотовой связи в Сормовском районе. Он воспользовался своим доступом к системе информации и продал за хорошую сумму скопированные абонентские данные. Покупатель пока что неизвестен.

Бывшему сотруднику выдвинуты обвинения в нарушении секретности телефонных разговоров и незаконный доступ к компьютерной информации. В содеянном мужчина признался. Суд рассмотрит дело 14 февраля.