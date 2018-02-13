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Женщина из Ульяновка по глупости передала свои сбережения мошеннику

Сегодня, 14:33

В Ульяновске 55-летняя женщина потеряла более 600 тысяч рублей, доверившись мошеннику по телефону.

 Два дня назад жительница Заволжья получила на телефон сообщение о списании с ее личной карточки денег. В СМС указывался номер, по которому нужно звонить в случае, если клиент не совершал никаких платежных действий. Женщина решила позвонить по этому номеру, в надежде прояснить ситуацию с банковским служащим.

Голос на другом конце линии сказал, что в данный момент такие мошенничества участились и чтобы избежать подобных неприятных ситуаций, нужно перевести все оставшиеся деньги на карту, оформленную при открытии вклада.

Наивная женщина передала ему все личные данные, по глупости назвав и личный код карточки. В итоге, у нее было списано со счета 632 тысячи рублей.

Сейчас в полиции ведется расследование.


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