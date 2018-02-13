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В Липецке распилили убитую женщину

Сегодня, 13:52

В Липецке убитую женщину распилили в ванной комнате. «Расчленёнка» была найдена в квартире одного из домов на улице Волгоградская 11 февраля.

 Подозреваемого удалось задержать быстро. Такие данные предоставлены пресс-службой регионального СК.

Следователи полагают, инцидент произошёл в позднее время 9 февраля. Женщина отправилась в гости к своему знакомому. Там они начали выпивать.

В ходе этого между ними возникла ссора, и мужчина ударил подругу прямо в сердце. 10 февраля он раздел убитую и перенёс тело в ванную. Там он распилил его на части, применив ножовку.

Затем он намеревался его вынести, чтобы тело осталось ненайденным. Вскоре он переменил намерения, и позвонил родственнице с сообщением, что, вернувшись домой, обнаружил в ванной страшную находку. Женщина вызвала правоохранителей.

Подозреваемому, который раньше уже «мотал срок», грозит 15 лет за решёткой. Свою вину он признал.


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