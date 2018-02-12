В Коми мужчина пытался убить сотрудницу ДПС ремнем безопасности

Вчера, 23:02

В Коми пьяный мужчина попытался совершить убийство сотрудницы ДПС с использованием ремня безопасности. Произошло это рядом с Сыктывкаром.

Там нередки неординарные преступления, но это удивило даже правоохранителей. 48-летний житель Кемеровской области не погнушался весьма оригинальным орудием убийства.

Женщина, работающая в полицейском подразделении, смогла найти мужчину по ориентировке в одном из посёлков, находящемсяся рядом с Сыктывкаром. Её целью было возвращение его домой.

Сообщение об этом сделано пресс-службой регионального СК. Мужчина воспротивился данному намерению и решил применить для этого достаточно необычное средство.

Он воспользовался ремнём безопасности, чтобы удавить нашедшую его правоохранительницу. Попытка ему не удалась. Тем не менее, его срок за данную «инициативу» может составить до трёх лет.

Злоумышленник пытался придушить женщину во время своей транспортировки в ближайший отдел местной полиции. Женщине и водителю удалось в этом ему воспрепятствовать, что станет причиной столь «мягкого срока». Кроме того, мужчина ранее не был «сидельцем». Почему он скрывался от Фемиды, устанавливается.