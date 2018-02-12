В Москве осудили изнасиловавшего жертву языком дагестанца

Вчера, 22:53

Сегодня, 12 февраля, был вынесен приговор мужчине, который изнасиловал 27-летнюю девушку языком. Насильник покусился на девушку в ее собственной квартире в Москве.

Напомним, что преступление было совершено еще осенью прошлого года. Девушка обратилась в полицию с заявлением, что ее изнасиловали с помощью языка. Подозреваемый был задержан до выяснения обстоятельств, затем в отношении виновного возбудили уголовное дело. В настоящее время мужчине вынесен судебный приговор.

По словам сотрудников полиции, дагестанец Магомед Мухидинов проникнул в квартиру молодой девушки ночью, когда она спала. Пострадавшая проснулась, когда Мухидинов начал ее душить. Она начала отбиваться, на что насильник ответил, что не хочет ей причинять никакого вреда. После этого он своим языком выполнил с девушкой насильственные действия сексуального характера. После акта насилия преступник бежал, украв при этом мобильник потерпевшей и дорогие наручные часы. Суд постановил, что Магомед Мухидинов из Дагестана заслуживает 5 лет строгого режима в исправительной колонии.