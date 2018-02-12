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Пенсионера из Пермь облили алкоголем и подожгли

Вчера, 19:47

Преступление было совершено в конце июля 2017 года недалеко от села Бым, возле пруда, где пенсионер наслаждался природой в своей туристической палатке.

Злоумышленники были в нетрезвом состоянии, когда начали бить старика руками и ногами, требуя денег. Один из них решил сильнее напугать пенсионера: облил его легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

Через время пострадавшего нашли на берегу пруда с многочисленными ожогами и телесными повреждениями от побоев. Его доставили в больницу, где он и скончался.

На сей день для расследования тяжкого преступления собрано достаточно доказательств и улик против 34-летнего жителя Кунгурского района, обвиняемого в поджоге, и 2-х его знакомых.


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