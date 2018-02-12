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В Башкирии злая жена едва не убила мужа молотком

Вчера, 19:28

В Башкирии 52-летняя разъяренная женщина нанесла несколько ударов молотком по голове и телу мужа, при этом угрожая убить его. Мужчина «отделался» переломом ребер и сотрясением мозга.

Приступ гнева вызвал инцидент во время совместной выпивки спиртного. В перепалке женщина стала избивать своего супруга молотком. На крики о помощи прибежала соседка и стала успокаивать взбесившуюся женщину. Пока она её оттаскивала, мужчина потерял сознание. Соседка сразу же вызвала карету скорой помощи. Сейчас пострадавший находится в городской больнице.

По словам сотрудников МВД, против нападавшей возбуждено уголовное дело по факту телесных повреждений и угрозы убийством. В данный момент она уже получила подписку о невыезде.


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