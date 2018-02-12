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В Тюменском районе экс-бухгалтер обогатилась на 2 млн рублей

Сегодня, 18:42

Суд Тюменского района рассмотрит уголовное дело против экс-бухгалтера. Причиной стало обогащение женщины более чем на 2 млн рублей. Известно, что махинации были направлены на завышение своей заработной платы.

За год жительница Тюменского района смогла на должности бухгалтера заработать 2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Стало известно, что находясь в должности в бухгалтера муниципального автономного учреждения «Центр физической и спортивной работы Тюменского муниципального района», подозреваемая проводила неправильные выплаты зарплаты. Расследование постановило, что женщина проходит по делу о преступлении предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ. Бывшая бухгалтер обвиняется в присвоении средств в особо крупном размере.


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