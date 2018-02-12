Парень зарубил бабушку топором в Воронежской области

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В Воронежской области парень зарубил свою бабушку топором, а потом закопал ее труп под опилками в сарае.

В полицию обратилась сестра 64-летней жительницы поселка 3-е Никольское Верхнехавского района, которая рассказала, что ей не удается связаться с родственницей. Вскоре, 10 февраля, в сарае около заброшенного дома в том же поселке было найдено тело пропавшей с признаками убийства. Под подозрением в совершении убийства оказался 19-летний внук погибшей, который после некоторых отпирательств признался в содеянном.

С его слов, 6 февраля он пришел домой от своей знакомой и бабушка начала высказывать замечания из-за его продолжительного отсутствия. В ответ на это внук быстро схватил кипятильник и проводом начал душить родственницу, а когда та потерла сознание, стал искать деньги. Когда потерпевшая очнулась, он нанес ей ряд ударов топором, отчего пенсионерка скончалась на месте. Он нашел деньги и отправился их прогуливать. Спустя пару дней он возвратился домой, откуда вывез тело бабушки на санках в сарай неподалеку, засыпал труп опилками и установил поверх топчан.

По факту данного происшествия возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до 15 лет заключения.