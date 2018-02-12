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В Москве задержана владелица мини-борделя

Сегодня, 17:47

В Новой Москве задержали хозяйку мини-борделя. Ею стала 36-летняя прибывшая из-за рубежа, обвиняемая в создании притона для проституции. Об этом стало известно в пресс-службе УВД ТиНАО.

Как выяснило следствие, данный притон работал в виде парикмахерской и находился в пределах московского рынка. Роль путаны там выполняла 23-летняя девушка, которая также является приезжей. В отношении "Ночной бабочки" составили документ, говорящий об административном нарушении.

А в адрес хозяйки притона возбудили уголовное производство. Теперь обвиняемая обязана периодически отмечаться в правоохранительных отделениях.


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