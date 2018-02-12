В Новосибирске мужчина убил собутыльника гирей

Сегодня, 17:14

В Новосибирске мужчина насмерть забил собутыльника в его квартире. Как стало известно, два приятеля 25 и 40 лет употребляли алкоголь в коммуналке. В результате между ними произошла ссора, а после молодой товарищ решил разобраться и несколько раз нанёс удары в область головы 12-килограммовой гирей владельцу квартиры.

Труп обнаружили жители дома и сразу позвонили в полицию. Все жильцы были доставлены в отделение полиции. На данный момент 25-летний мужчина задержан. Как оказалось, у него уже есть судимость по статьям грабёж и разбой. В результате произошедшего в сторону убийцы открыто уголовное делопризводство.