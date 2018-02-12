В Сочи пьяный мужчина сломал матери позвоночник

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Как сообщила пресс-служба СУ СК Российской Федерации по Краснодарскому краю, против мужчины возбуждено уголовное дело. Он избил свою мать, сломав ей позвоночник.

Мужчина и его 84-летняя мать жили в квартире по улице Макаренко. Известно, что при этом молодой человек очень сильно выпивал. Инцидент произошел 7 февраля 2018 года.

Как сообщило следствие, между матерью и сыном произошел серьезный конфликт. Тогда выпивший сын начал избивать женщину, а позже ушел спать. Наутро он ничего не заподозрил, а просто вызвал матери «скорую помощь». Женщина на тот момент уже была без признаков жизни. Мужчина не сообщил врачам «скорой», что причиной такого состояния матери является избиение с его стороны.

Женщина умерла из-за тупой травмы грудной клетки. Ее позвоночник был переломан в грудном отделе и у нее случился травматический шок. На данный момент злоумышленник задержан до выяснения дальнейших обстоятельств. Расследование уголовного преступления пока продолжается, но известно, что мужчина в любом случае будет заключен под стражу.