В Томской области при жёсткой посадке Ми-8 погибли 2 человека

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В Томской области потерпел крушение вертолет авиакомпании «Ельцовская». На борту находились 6 человек, 2 из которых погибли. Вертолет совершил жесткую посадку в Александровском районе.

Информацию о падении вертолета Ми-8 подтвердили в главке МЧС по Томской области. На борту авиасудна находились 6 человек. После трагедии компетентные органы начали проверку по ч. 1 ст. 263 УК, которое предусматривает нарушение правил безопасности при полетах. Информация о возбуждении уголовного дела подтверждена правоохранителями. Информация по инциденту проверяется компетентными органами МЧС.

К слову, продолжается расследование причин крушения Ан-148. Специалисты заявляют, что причиной падения самолета не могли стать проблемы в комплектации, поскольку борт проходил штатную проверку перед вылетом в Орск.