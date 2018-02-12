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В Архангельске неизвестный пырнул ножом женщину

Сегодня, 14:56

В Архангельске неизвестный напал на женщину с ножом. 54-летний мужчина задержан правоохранительными органами. Как оказалось, это не первое нарушение нападавшего, на мужчине "висят" два убийства.

10 февраля текущего года на улице Космонавтов он нанёс удар ножом в шею своей 57-летней собутыльнице. Очевидцы инцидента утверждают, нарушитель имел конфликт с совсем другой женщиной, за которую заступилась другая, в следствие чего и оказалась под ударом ножа. Она без чьей-либо помощи ушла из квартиры и попросила помощи у медработников, из-за чего и осталась в живых.

Как выяснило следствие, задержанным оказался архангелогородец, которому в 1982 году вынесли приговор на смертную казнь за убийство. После данное решение было смягчено заменой на тюремный срок. После срока мужчина на воле забил до смерти человека, за что сел в тюрьму во второй раз. А последний эпизод уже третий по счёту.


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