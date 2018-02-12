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В Мурманске женщина проломила череп своему мужу кастрюлей

Сегодня, 14:48

В Мурманске в момент домашней ссоры женщина, избив мужа по голове кастрюлей, проломила ему череп. Против муромчанки возбудили уголовное дело.

Между супружеской парой, жителями Мурманска, возникла ссора, в ходе которой 41-летняя муромчанка схватила кастрюлю и начала наносить ею удары по голове мужа. В результате потасовки 37-летнего мужчина был срочно доставлен в медицинское учреждение, где ему поставили диагноз перелом теменной кости, открытую черепно-мозговую травму.
По данному факту заведено уголовное дело. За содеянное женщина может распрощаться со свободой сроком на 10 лет.
Кстати, в ее жизни подобное дело не является первым. Ее привлекали в суде за множество правонарушений, в том числе и побои.


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