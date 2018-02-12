Следователи изъяли документы в офисе «Саратовских авиалиний»

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Следствие изымает документацию в офисе «Саратовских авиалиний». Об этом рассказали местные чиновники.

По словам представителей правительства Саратовской области, если происходят лётные происшествия, то сотрудники Ространснадзора забирают у той или иной организации все необходимые документы. В настоящее время ведомство совместно с транспортной прокуратурой станет изучать их. Изъятие документов проходит в штаб-квартире компании на территории Саратова.

Пассажирский лайнер Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, рухнул через несколько минут после взлета из Домодедово. Его обломки обнаружили спасатели в Подмосковье. Все люди, находившиеся на борту, погибли. Руководители Саратовской области выражают соболезнование родным погибших в катастрофе.