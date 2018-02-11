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В Ленобласти нашли труп мужчины с тату женского имени на ноге

Вчера, 19:08

10 февраля в Луге (Ленинградская область) правоохранительные органы обнаружили лежащий возле памятника артиллеристам труп взрослого мужчины. Скончавшийся не имел при себе никаких документов, его единственной отличительной чертой стала татуировка с именем «Оксана» на ноге.

Первичный осмотр тела предполагаемого жителя ленинградской Луги не засвидетельствовал ссадин от драки, гематом от удушения и прочих признаков насильственной смерти. Погибший взрослый мужчина в теплой зимней куртке лежал возле памятника артиллеристам, не имея при себе никаких документов. Ленинградские правоохранители надеются, что установить личность погибшего поможет тату с именем «Оксана» на его ноге.

Стражи порядка Луги увезли тело на судмедэкспертизу, решается вопрос о заведении уголовного дела.


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