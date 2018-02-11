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Украинка убила новорожденного ребенка ножницами

Сегодня, 15:42

Украинка жестоко убила своего новорожденного ребенка ножницами, а затем выбрасила его труп в мусорный бак.

Первый заместитель руководителя Нацполиции Вячеслав Аброськин на странице в социальной сети Facebook сообщил о жуткой трагедии. Жительница города Николаев на Украине родила на балконе своего дома. Отмечается, что новорожденный мальчик стал третьим ребенком одинокой женщины. После этого, она взяла ножницы и нанесла ими новорожденному ребенку 21 удар, убив младенца таким способом. Далее, она завернула труп младенца в пеленку и выбросила его в мусорный бак. При этом, двое ее других детей в момент убийства находились в соседней комнате.

Сотрудники правоохранительных органов менее чем за час установили личность матери ребенка и произвели задержание подозреваемой. На данный момент полицейские производят протокольную процедуру фиксации показаний, а после этого женщина будет направлена на медицинское освидетельствование, материала данного дела передадут в суд.


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