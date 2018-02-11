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В Черкесске злоумышленник ранил ножом в грудь 53-летнего мужчину

Сегодня, 15:35

43-летний житель Черкесска (Карачаево-Черкесская Республика) стал фигурантом уголовного производства, ранив ножом в грудь 53-летнего мужчину. Потерпевший выжил, с подозреваемого правоохранители взяли подписку о невыезде.

Тяжкое преступление в Черкесске имело место накануне вечером. По неустановленной причине, 43-летний предполагаемый злоумышленник набросился с ножом на 53-летнего потерпевшего. Ударами холодным оружием в область груди, новоиспеченный фигурант уголовного производства нанес несколько колото-резанных ранений жертве. Прибывшая на место ЧП скорая в бессознательном состоянии доставила пострадавшего мужчину в одну из больниц столицы Карачаево-Черкесской Республики, врачам удалось спасти ему жизнь.

По горячим следам правоохранители арестовали предполагаемого злоумышленника. На время следствия для него избрали меру пресечения свободы в виде подписки о невыезде.


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