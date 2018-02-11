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В Энгельсе неизвестные вымогали 400 рублей за интимные фото

Сегодня, 12:50

В Энгельсе вымогатели требовали 400 рублей за фотографии интимного характера. С такой жалобой в полицию обратилась 22-летняя горожанка. Она заявила, что неизвестные хотят получить денежные средства, в противном случае они угрожают опубликовать снимки в сети интернет.

"Местная жительница поведала, что при помощи социальной сети ей написал какой-то человек, потребовавший с неё 400 рублей за откровенные фотоснимки", - сообщает пресс-служба регионального отдела МВД.

Сотрудники оперативно обнаружили след нарушителей в лице двух человек. Ими стали в прошлом судимый 20-летний молодой человек со своим 21-летним товарищем, который ранее привлекался к ответственности из-за наркотиков. В результате данного правонарушения в сторону обвиняемых вынесено уголовное производство значением "Вымогательство".


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