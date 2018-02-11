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Униженный детдомовец убил ради удовольствия 52 человека

Сегодня, 12:43

Униженный детдомовец почти догнал «рекорд» Андрея Чикотило, который убил 53 человека за 12 лет. Известный Анатолий Оноприенко за 7 лет лишил жизни 52 человека. Причиной смертей стали унижения в детстве будущего убийцы, поэтому ради удовольствия он совершал расправы.

Следствие УССР доказало виновность Анатолия Оноприенко, который стал серийным убийцей. Мужчина перенял «славу» известного злоумышленника Андрея Чикатило. В конце 80-х годов вину преступника Оноприенко доказали правоохранительные органы. Известно, что судьба его сложилась с детства тяжело. Мать отстранилась от мальчика, когда решила устроить свою жизнь. По фактам преступлений оказалось, что мотивом к убийствам послужило удовольствие, которое получал убийца в процессе.

Таким образом он возмещал на людях полученные в детском доме травмы. Свою жизнь серийный убийца Анатолий Оноприенко так и закончил в тюрьме, умер в возрасте 54 лет. Смерть его наступила от сердечного приступа.


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