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В Пскове мужчина избил земляка декоративным бревном

Сегодня, 12:22

В районном суде Пскова было рассмотрено дело о драке между посетителями заведения, в ходе которой один из оппонентов избил другого декоративным бревном.

Как известно, в минувшем году в один из весенних вечеров местный житель Пскова выпил лишнего и спровоцировал драку с посетителями развлекательного заведения "Пинта". В ходе потасовки мужчина схватил декоративное бревно и более двух раз нанес удары одному из отдыхающих по голове. Тем самым он причинил тяжкий вред здоровью посетителя.
На суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. За содеянное он был приговорен к трем годам заключения условно с испытательным сроком в 4 года.


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