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В центре Москвы полицейские закрыли секс-притон. Инцидент зафиксирован в Басманном районе на улице Маросейка, открыто уголовное производство.

По предварительным данным, сотрудники правоохранительных органов выявили притон для оказания интимных услуг в платном режиме, который располагался на улице Маросейка. В результате спецоперации были задержаны двое гражданок, подозреваемых в сексуальном удовлетворении мужчин. В отношении них полиция составила административные протоколы.

Отмечается, что в притоне была задержана 21-летняя девушка, которой предъявляют обвинения в организации заведения. Известно, что она получала от клиентов деньги, а после передавали их соучастникам. Открыто уголовное производство, гражданка находится под подпиской о невыезде. По факту инцидента полиция проведет следственные мероприятия.