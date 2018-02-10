В Ленобласти пьяный житель Твери угнал автобус

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В Ленинградской области правоохранители Соснового Бора в течение дня разыскивали автобус Mercedes-Benz, который был угнан из бокса автотранспортного предприятия. Поздно вечером угонщик был задержан. Им оказался уроженец Твери, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Задержанного угонщика удалось допросить только на следующее утро, когда он пришел в себя и был в состоянии вспомнить события прошедшего дня. 56-летний житель Твери заявил, что приехал в Сосновый Бор в гости, где употреблял спиртные напитки в течение суток. Затем мужчина вспомнил, что когда-то трудился водителем автобуса, после чего залез в кабину, стоящего в боксе Mercedes-Benz O405.

В течение дня угонщик катался на автобусе по городу и его окрестностям, пока не был остановлен и задержан сотрудниками ДПС. К счастью, от пьяной езды никто не пострадал. Автобус тоже остался цел. В настоящее время против угонщика возбуждено уголовное дело, несмотря на позднее раскаяние мужчины.