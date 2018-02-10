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На Кубани мужчина отрубил трупу ногу и спрятал тело в колодец

Сегодня, 18:15

Как проинформировали в СУ СК России по Кубани, мужчина убил человека, отрубил трупу ногу и спрятал тело в колодец. Инцидент зафиксирован в Белореченском районе, открыто уголовное дело.

По предварительно установленным данным, 19 января трое мужчин распивали спиртные напитки, в ходе застолья между 38-летним и 48-летним гражданами возникла конфликтная ситуация. В результате младший схватился за нож, но его оппонент выхватил оружие и ранил противника в ногу. Лезвие попало мужчине в артерию, что спровоцировало быструю смерть. После злоумышленник отправился домой.

На следующий день к нему дозвонился третий участник застолья и напомнил, что необходимо избавиться от трупа. Мужчина отрубил умершему ногу и спрятал тело в колодец, которое нашли только несколько недель спустя. Оба конфликтующих ранее были судимы, отметили в СК.


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