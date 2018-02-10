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В Абхазии вооруженные люди похитили гражданина Турции

Сегодня, 17:49

В Абхазии в районе Омчачырского морского порта произошло вооруженное нападение на автомобиль местного жителя, который в частном порядке подвозил капитана турецкого рыболовецкого судна. В результате транспортное средство было угнано вместе с находящимся в нем гражданином Турции.

По сообщению местных правоохранителей, акция была хорошо подготовлена. Нападавшие имели при себе оружие и остановили автомобиль в месте, где не было камер наружного наблюдения. Владелец автомобиля был высажен без причинения ему вреда, после чего он и сообщил о случившемся в милицию. Позднее угнанное транспортное средство было найдено на проселочной дороге в 20 километрах от порта.

На данное время никаких сообщений от похитителей не поступало. В республике усилены посты на дорогах, перекрыты выезды из города. Следствие склоняется к версии, что похитители были ранее знакомы с жертвой. Их преступление напоминает сведение счетов, связанных с взаимными делами. Прокуратура Абхазии может выписать постановление на обыск турецкого судна. Ведутся переговоры с консульством Турции.


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