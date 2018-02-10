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В Петербурге пенсионер до смерти забил жену металлическим прутом

Сегодня, 17:08

Как проинформировали сотрудники ГУ МВД России по Петербургу, пенсионер забил до смерти свою жену металлическим прутом. Инцидент зафиксирован на Ленинском проспекте, открыто уголовное производство и ведутся следственные проверки.

По предварительной информации, 9 февраля около одиннадцати часов утра в Петербурге в семье 63-летнего и 61-летней пенсионеров произошла конфликтная ситуация, в ходе которой мужчина взял металлический прут и нанес своей супруге серьезные телесные повреждения. Они стали причиной кончины гражданки.

По факту инцидента сотрудники правоохранительных органов открыли уголовное производство, ведутся оперативные следственные мероприятия. По их итогам будет избрана мера наказания в отношении пенсионера, которому грозит тюремный срок, согласно законодательству Российской Федерации.


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