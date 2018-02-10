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Ростовчанин сдавал в металлолом чужой забор в течение месяца

Сегодня, 15:04

Ростовчанин в течение месяца воровал части чужого забора и сдавал их в металлолом. Инцидент произошел В Новочеркасске. По факту похищения чужого имущества возбуждено уголовное дело.

Правоохранители смогли установить факт похищения чужого забора, владелец которого обратился в отделение с заявлением. Подозреваемый не решился украсть всю конструкцию стразу, а в течение месяца разбирал забор своего соседа, после чего относил части металлоприемник.

В ходе разбирательств было установлено, что подозреваемым является 24-летний житель Новочеркасска. По факту кражи чужого забора возбуждено уголовное дело. Обвиняемый в похищении металлической конструкции арестован.


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