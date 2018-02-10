В Забайкалье за превышение полномочий арестовали главу Минсельхоза и его зама

Сегодня, 15:16

Ирина Волк, представляющая МВД России в Забайкалье, сообщила о задержании местного руководителя Минсельхоза и его заместителя. Высокопоставленные чиновники подозреваются в превышении должностных обязанностей.

В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий правоохранительные органы установили, как министр сельского хозяйства Забайкалья и его заместитель вмешались в деятельность местных сельскохозяйственных предприятий, превысив должностные полномочия и, как следствие, нарушив закон. В частности, в прошлом году предполагаемые злоумышленники потребовали у забайкальских фермеров выделенные на покупку культуры деньги. Под предлогом досрочного погашения займов высокопоставленные чиновники незаконно обогатились. Полученные путем обмана 10 миллионов рублей подозреваемые передали другом предприятию, подытожила Волк.

Как итог, глава Минсельхоза Забайкалья и его заместитель стали фигурантами новоиспеченного уголовного производства. До суда предполагаемые злоумышленники просидят под стражей.