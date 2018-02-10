В метро Петербурга извращенец прилюдно домогался 12-летней девочки

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10 февраля в метро Санкт-Петербурга произошло тяжкое преступление. На перегоне между станциями «Площадь Невского» - «Елизаровская» - «Ломоносовская» неизвестный мужчина на глазах пассажиров пытался изнасиловать 12-летнюю девочку.

О тяжком злодеянии петербургским правоохранителям рассказал отчим 12-летней потерпевшей. Пересказывая слова школьницы, мужчина рассказал, как неизвестный извращенец начал домогаться девочки на перегоне между станциями «Площадь Невского» - «Елизаровская» - «Ломоносовская». Присутствующие в момент совершения насильственных действий сексуального характера остальные пассажиры Петербургского метрополитена никак не отреагировали на происходящее, дав злоумышленнику скрыться с места инцидента.

Правоохранители Северной столицы решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Составляется ориентировка на предполагаемого злоумышленника и устанавливается его текущее местонахождение.