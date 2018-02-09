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В Москве отца-педофила приговорили к 20 годам тюрьмы

Вчера, 23:30

Москвич, который долгое время совершал изнасилование своих дочерей и сына, приговорен к 20 годам тюремного заключения. Об этом официально сообщили представители СУ СК России.

Московский суд вынес окончательный обвинительный приговор 45-летнему москвичу, который 14 лет подряд совершал акты изнасилования над своими родными детьми. Мужчина неоднократно насиловал и избивал двоих дочерей и сына. Теперь ближайшие 20 лет он проведет в обществе уголовников, ставшими для него сокамерниками. Именно такое наказание избрала для обвиняемого Фемида. Согласно материалам уголовного дела, отец использовал систематические запугивания по отношению к детям, чтобы они не рассказали никому о том, что творится за дверью их дома, когда они остаются наедине со своим родителем.

Кроме того, мужчина применял регулярное рукоприкладство к своим наследникам, что усиливало страх. Через 14 лет сексуального насилия и физических издевательств одна из девочек сообщила сотрудникам полиции. Следствие проходило долго, так как масса экспертиз требовала этого. 9 февраля обвинительный приговор против отца-педофила вступил в юридическую силу.


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