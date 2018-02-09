Под Череповцом задержали машину с крадеными раритетами XX века

Вчера, 20:14

На участке трассы Вологда - Новая Ладога под Череповцом служащие ДПС отдела ГИБДД России остановили автомобиль Kia Sorento, причиной послужило нарушение ПДД водителем данного автомобиля. При обыске в багажнике было обнаружено множество раритетных вещей XX века, которые сейчас в быту уже не используются.

Мужчины, находящиеся в автомобиле, признались что вещи были украдены ими в одном из дачных домов. В списке украденного было обнаружено: две гармони, баян, электро- и бензо- инструменты, помимо всего прочего, были найдены две шкатулки (в одной из них находилась вставная челюсть). Как стало известно, к краже было причастно двое мужчин, ранее судимые, жители города Черповец, возрастом 30 и 31 год.

Несмотря на то, что ущерб был оценен в сумму 5 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 (Кража чужого имущества). Задержанным грозит до 6 лет лишения свободы и штраф до 80 тыс. рублей.