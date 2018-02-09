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В Санкт-Петербурге работника Пулково задержали из-за смерти ребенка

Вчера, 19:58

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге умерла полуторагодовалая девочка, которая упала с поврежденного трапа. По известной информации, прокуратура предположила, что такое могло случиться из-за плохого ремонта.

 На данный момент ведется следствие. Но пока известно, что в течение ремонта недобросовестный сотрудник установил самодельную деталь, вследствие чего трап обрушился под пассажирами. В результате происшествия пострадал ребенок и его бабушка, но девочка вскоре скончалась в больнице. Оба человека были госпитализированы с переломами, а у девочки была черепно-мозговая травма.

44-летняя женщина спускалась по трапу с самолета, держа на руках маленького ребенка, когда трап разрушился. Люди упали на бетон с высоты трех метров.

На сегодняшний день по факту произошедшего ведется уголовное следствие. Руководитель механических работ, на котором и лежала ответственность за исправность спецтранспорта Пулково был задержан до выяснения дальнейших обстоятельств.


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