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Во Владимирской области подожгли облитого бензином мальчика

Вчера, 19:41

В Курлово, Владимирская область, подростки подожгли мальчика, предварительно облитого бензином. Это произошло в лесу рядом с Гусь-Хрустальным.

 Мальчика, которому всего 11 лет, подростки заманили в лес. Они рассказали ему, что будут собирать там грибы. Подростки привели его к месту, где они ранее спрятали нескольку бутылок с бензином. Неизвестно, для чего они их украли и припрятали. Возможно, просто нюхали или держали «на всякий случай».

Но в тот день они облили им ради забавы малолетнего ребенка и палки, которые держали в своих руках. Затем они подожгли их и стали гоняться за мальчиком. Один из подростков кинул свой импровизированный факел прямо в него  Мальчик вспыхнул. Как его удалось потушить, неизвестно. Его опекунша сообщила, что домой он пришёл сам. При этом он был чёрным, как головешка.

По сообщению медиков, площадь ожогов составила 62% тела. Мальчика сразу доставили в Гусь-Хрустальный. Там у медиков не оказалось необходимого для лечения оборудования.

После этого его срочно отправили во Владимир. Там ситуация оказалась аналогичной. Облздраву, который был в курсе вопроса, удалось с помощью органов опеки выделить ему квоту для лечения в Нижнем Новгороде. Там ребёнок сейчас и находится.

Сообщение сделала Ольга Кожедуб, опекунша пострадавшего. Она проинформировала, что местные правоохранители даже не заинтересовались произошедшим. Теперь нужны деньги, около 300 тыс. рублей.


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