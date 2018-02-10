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В Смоленске с припаркованного минивена украли двери

Сегодня, 03:15

В Смоленске с припаркованного рядом с домом хозяина минивена украли передние двери. Как оказалось, они понадобились 45-летнему местному жителю для ремонта собственного авто.

 Сообщение об этом распространено пресс-службой регионального ГУ МВД. Согласно обнародованной информации, в течение ночи злоумышленник снял с припаркованного автомобиля две передние двери. Также он «прихватил» магнитолу и панель управления.

Правоохранители не задержались с поимкой подозреваемого. Сообщается, что на кражу он пошёл, чтобы отремонтировать собственное авто. Сейчас над ним за это «повис срок» до 5 лет.

Им является житель Смоленска, которому 44 года. Ранее он был судим. Следствию мужчина сообщил, что двери, как таковые, были ему не нужны. Ему требовались лишь электрические стеклоподъёмники.


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