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В Новокузнецке мужчина сел на 10 лет за убийство женщины застежкой-молнией

Сегодня, 17:02

Судебное следствие вынесло окончательное решение относительно дела 19-летнего молодого человека, ранее обвинявшегося в убийстве женщины застежкой-молнией. Согласно следственным данным прокуратуры Новокузнецка, с 29 на 30 ноября 2017 года убийца пришел погостить к своей 35-летней подруге.

 Между парнем и женщиной образовался конфликт, в течение которого женщина решила пригрозить оппоненту, что заявит на него в прокуратуру, якобы он совершал против нее незаконные действия.

В итоге юноша задушил женщину застежкой для одежды. Стал известен приговор, согласно которому обвиняемого посадили под стражу на десять лет заключения строгого режима. К слову, юноша уже был судим и ранее.


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