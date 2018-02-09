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53-летнего жителя Уфы подозревают в надругательстве над дочерью

Сегодня, 13:30

Следком Уфы возбудил уголовное производство против 53-летнего местно жителя, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 15-летней дочери. На допросе подозреваемый полностью признал вину.

Тяжкое преступление в Уфе имело место летом прошлого года. 53-летнний отец надругался над 15-летней дочкой, попросив потерпевшею никому не рассказывать о произошедшем. Девочка молчала полгода, впоследствии решив обратиться за помощью в правоохранительные органы. Предполагаемого злоумышленника моментально арестовали, а на первом же допросе он полностью признал инкриминируемые ему обвинения.

Уфимские следователи завели против безработного подозреваемого уголовное дело. За совершенное злодеяние 53-летний мужчина может отправиться в колонию строгого режима на срок до 5 лет.


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