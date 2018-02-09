Житель Иркутской области убил собутыльника и замуровал труп в бочке

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В Тулуне (Иркутская область) мужчина убил своего собутыльника, а его труп решил спрятать, замуровав в бочке. Суд вынес решение в отношении преступника.

В тулунском городском суде Иркутской области рассматривалось дело об убийстве мужчины. На скамье подсудимых оказался местный житель, которого признали виновным и приговорили к семи с половиной годам колонии строгого режима.

В ходе следствия сотрудники правоохранительных органов выяснили, что мужчины проводили совместный досуг, во время которого распивали спиртные напитки. Между знакомыми произошел конфликт, в ходе которого один из них забил товарища ногами до смерти. Осознав содеянное, преступник решил спрятать труп, для этого он положил тело в бочку, которую зацементировал в стену.

Во время следствия обвиняемый не признал свою вину, а все время старался увести следователей с истинного пути. Несмотря на это, специалистам удалось собрать необходимую доказательную базу и обеспечить справедливое наказание для убийцы.

После вынесения приговора адвокат осужденного заявил, что их сторона не согласна с судом и будет подавать апелляцию. Известно, что в Судебной коллегии по уголовным делам Иркутской области отклонили жалобу, а приговор оставили в силе.