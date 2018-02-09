VistaNews.ru


Под Иваново мужчина убил приятеля шампуром

Сегодня, 13:03

Под Иваново мужчина убил приятеля шампуром. Его удар пронзил тому сердце и лёгкие.

Инцидент произошёл в Приволжске. Обвиняемый утверждал, что его приятель натолкнулся на шампур самостоятельно. Представители местной Фемиды не поверили этому. Мужчине определено 10 лет колонии.

Сообщается, что убийство произошло в августе 2017 года во время отдыха компании на природе. Один из участников пикника, который ранее «тянул срок», поссорился со своим приятелем, лично спровоцировав возникновение конфликта. После этого последовала драка. При ней он схватил лежавший рядом шампур и проткнул им оппонента. Другие участники пикника сразу вызвали медиков. «Скорая» прибыла быстро, но врачам осталось зафиксировать лишь смерть потерпевшего.

Подсудимый несколько месяцев скрывался от правоохранителей, но в итоге предпочёл к ним явиться.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.