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Под Иваново мужчина убил приятеля шампуром. Его удар пронзил тому сердце и лёгкие.

Инцидент произошёл в Приволжске. Обвиняемый утверждал, что его приятель натолкнулся на шампур самостоятельно. Представители местной Фемиды не поверили этому. Мужчине определено 10 лет колонии.

Сообщается, что убийство произошло в августе 2017 года во время отдыха компании на природе. Один из участников пикника, который ранее «тянул срок», поссорился со своим приятелем, лично спровоцировав возникновение конфликта. После этого последовала драка. При ней он схватил лежавший рядом шампур и проткнул им оппонента. Другие участники пикника сразу вызвали медиков. «Скорая» прибыла быстро, но врачам осталось зафиксировать лишь смерть потерпевшего.

Подсудимый несколько месяцев скрывался от правоохранителей, но в итоге предпочёл к ним явиться.