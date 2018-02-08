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Спецназ ФСБ официально арестовал главу лесничества в Дагестане

Вчера, 23:37

В Дагестане спецназ задержал руководителя Дербентского лесничества Зульфедина Джелилова. Как стало известно СМИ, причиной ареста послужило наличие множественных пакетов с подозрительными веществами, напоминающими наркотики.

Согласно материалам, попавшим в СМИ, 8 февраля на территории Дагестана был арестован сотрудниками спецназа ФСБ глава Дербентского лесничества. Зульфедин Джелилов приходится родным братом Магомеду Джелилову, который курирует район.

Причиной обращения внимания сотрудников спецназа на чиновника из Дагестана стало подозрение его в причастности к незаконному обороту наркотиков. В момент ареста у Джалилова было изъято множество пакетов с непонятными порошками, напоминающими наркотик. В настоящий момент все найденное передано на экспертизу, Зульфедин находится под арестом, идет следствие. Кроме наркотиков, руководителю Дербентского лесничества инкриминируют финансовые махинации.


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