В Балтийске мужчина переехал своего знакомого два раза на его же машине

Вчера, 21:07

В мае 2017 знакомый изранил мужчину битой бутылкой, затем угнал его автомобиль Renault Expert и переехал ее хозяина два раза, однако в отделение полиции мужчина подал заявление, только спустя девять месяцев.

Как рассказывает сам пострадавший, в день совершения преступления он возвращался на машине с похорон друга, по пути встретив старого товарища, он предложил ему помянуть умершего. Взяв алкоголь, мужчины принялись распивать его прямо в салоне иномарки. По непонятным причинам между ними возник конфликт, который привел к тому, что пьяный товарищ разбил бутылку и нанес несколько колотых ударов мужчине, острым концом. После этого раненый мужчина попытался выскочить из автомобиля с целью вытащить пьяного товарища, однако злоумышленник завел автомобиль, сдал назад, тем самым наехал на пострадавшего. Затем обвиняемый, двинувшись вперед, переехал мужчину второй раз и уехал. Проехав 150 метров, он оставил автомобиль.

К счастью, полиции удалось поймать злоумышленника, коим оказался житель Балтийска. Было открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». За данное преступление мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Правовые органы ведут расследование и пытаются определить степень тяжести нанесенного вреда 59-летнему пенсионеру.