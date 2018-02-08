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В Нидерландах задержан похитивший 570 млн рублей российский банкир

Вчера, 20:51

В Нидерландах задержали российского банкира. Экс-собственник «Витас банка» Василий Баринов подозревается в хищении 570 млн рублей. Информацию сообщает представитель МВД России Ирина Волк.

Бывший владелец финансового учреждения стал в Нидерландах фигурантом коррупционно-финансового преступления. Известно, что мужчину задержали, поскольку он был объявлен в розыск федерального масштаба. Информацию подтвердила представитель МВД РФ Ирина Волк. Сейчас для подозреваемого банкира проводятся оперативные меры по проведению процедуры его возврата в Россию и дальнейшего расследования дела.

В Нидерландах официальных заявлений по факту передачи подозреваемого пока нет. Напомним, что Арбитраж Москвы в августе 2012 года по заявлению ЦБ РФ признал «Витас банк» банкротом и открыл в нем конкурсное производство.


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