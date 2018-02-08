Под Уфой в лесу найдено тело пропавшей беременной женщины

Вчера, 19:19

В пресс-службе СУ СК РФ по Башкортостану сообщили о том, что под Уфой в лесу нашли труп. По факту это оказалась пропавшая 9 декабря 2017 года беременная женщина. Задержан 30-летний подозреваемый, который признался в убийстве.

Следователи собирают доказательства против 30-летнего жителя Калининского района города Уфы, который проходит фигурантом по делу об убийстве беременной женщины. Мужчина признал свою вину и дал признательные показания. Причины ножевого нападения на погибшую не уточняются.

Информацию подтвердили в пресс-службе СУ СК РФ по Башкортостану. Напомним, что женщина пропала в декабре прошлого года в Уфе. Теперь, после поисков, правоохранители констатировали, что обнаружили труп женщины с ножевым ранением в лесном массиве вблизи села Федоровка.